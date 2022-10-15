Edirne gündem haberleri | Edirne'de 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Edirne gündem haberleri | Edirne'de 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

15.10.2022 09:48
Edirne gündem haberleri | Edirne'de 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Gelen Edirne haberine göre Edirne'de 2 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı.

Edirne'de 2 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Ekim'de Çavuşbey Mahallesi Lalapaşa Sokak'ta bir şüphelinin ikametinin çevresinde arama yaptı.

Aramada 6,47 gram esrar ve pompalı av tüfeği ele geçirildi.

Aynı tarihte Motosikletli Polis Timleri tarafından şüphe üzerine durdurulan kişinin üst aramasında 0,75 gram metamfetamin ve 0,67 gram esrar bulundu.

Olayla ilgili C.Y. ve E.T. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne gündem haberleri | Edirne'de 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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