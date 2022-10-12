Edirne gündem haberleri... Edirne'de çakarlı aracın sürücüsüne ceza uygulandı - Son Dakika
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Edirne gündem haberleri... Edirne'de çakarlı aracın sürücüsüne ceza uygulandı

12.10.2022 14:48

Edinilen Edirne haberine göre Edirne'de, trafik ekiplerinin denetiminde aracında çakar tertibatı bulunan sürücüye ceza uygulandı.

Edirne'de, trafik ekiplerinin denetiminde aracında çakar tertibatı bulunan sürücüye ceza uygulandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, aracına usulsüz şekilde çakar taktıran sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kıyık Caddesi'ndeki denetimde durdurulan araçlardan birinde çakar tertibatı tespit edildi.

Usulsüz çakar tertibatı kullanan sürücü B.P'ye 3 bin 646 lira ceza uygulandı.

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Kaynak: AA

Edirne Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne gündem haberleri... Edirne'de çakarlı aracın sürücüsüne ceza uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne gündem haberleri... Edirne'de çakarlı aracın sürücüsüne ceza uygulandı - Son Dakika
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