Edirne gündem haberleri... Edirne'de çiftçi devlet destekli damla sulamayla çeltik ekti, verimi artırdı - Son Dakika
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Edirne gündem haberleri... Edirne'de çiftçi devlet destekli damla sulamayla çeltik ekti, verimi artırdı

14.10.2022 09:54
Edirne gündem haberleri... Edirne'de çiftçi devlet destekli damla sulamayla çeltik ekti, verimi artırdı

Edirne haber... Edirne'de, devlet destekli damla sulama yöntemiyle çeltik ekimi yapan üreticiler, yüksek verim elde etmenin sevincini yaşıyor.

Edirne'de, devlet destekli damla sulama yöntemiyle çeltik ekimi yapan üreticiler, yüksek verim elde etmenin sevincini yaşıyor.

Türkiye'nin çeltik üretiminin yarısına yakınının yapıldığı kentte, engebeli ve eğimli arazilerin çeltik tarımına kazandırılması ve su tasarrufu sağlamak amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Damla Sulama Yöntemi ile Çeltik Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması" Projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında bu yıl üreticilere yüzde 75'i hibe olmak üzere 5 bin 200 kilogram tohum dağıtıldı.

Mayıs ayında ekimi yapılan tohumların gelişip olgunlaşmasının ardından hasada başlandı.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, bu tarlalarda inceleme yaptı.

Damla sulama yöntemiyle ekim yoluna giden üreticilerin iyi verim aldığını belirten Bayazıt, projeden yararlanarak ekim yapan üretici Necdet Dalgıç'ın dekar başına 872 kilo verim elde ettiğini söyledi.

Üreticilere yönelik projeler geliştirmeye devam edeceklerini dile getiren Bayazıt, "Çiftçimiz yaptığı çeltik hasadı sonrasında 20 dekar cammeo çeltik çeşidinden 63 randımanlı 17 bin 450 kilogram verim elde etti. Aldığı sonuçlardan çok memnun olduğunu ve bir sonraki yıl tekrar damla sulama çeltik ekeceğini belirtti." dedi.

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Kaynak: AA

Türkiye, Edirne, Çeltik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne gündem haberleri... Edirne'de çiftçi devlet destekli damla sulamayla çeltik ekti, verimi artırdı - Son Dakika

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