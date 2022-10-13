Edirne gündem haberleri | Edirne'de ikiz plakalı kamyonetin sürücüsüne 9 bin 107 lira ceza

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde ikiz plaka kullandığı tespit edilen kamyonetin sürücüsüne 9 bin 107 lira idari para cezası kesildi.

Yukarı Zaferiye Mahallesi Anıl Sokak'ta bir kamyonetin uzun süredir park halinde olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri araçta inceleme yaptı. Kamyonette takılı olan plakanın başka bir araca ait olduğunu tespit eden polis, bir süre sonra kamyonetin başına gelen sürücü E.B.'ye 9 bin 107 lira idari para cezası uyguladı. Trafikten menedilen kamyonet yediemin otoparkına çekildi.