Edirne gündem haberleri | Edirne'de ikiz plakalı kamyonetin sürücüsüne 9 bin 107 lira ceza - Son Dakika
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Edirne gündem haberleri | Edirne'de ikiz plakalı kamyonetin sürücüsüne 9 bin 107 lira ceza

13.10.2022 13:00
Edirne gündem haberleri | Edirne'de ikiz plakalı kamyonetin sürücüsüne 9 bin 107 lira ceza

Edirne gündem haberi... EDİRNE'nin Keşan ilçesinde ikiz plaka kullandığı tespit edilen kamyonetin sürücüsüne 9 bin 107 lira idari para cezası kesildi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde ikiz plaka kullandığı tespit edilen kamyonetin sürücüsüne 9 bin 107 lira idari para cezası kesildi.

Yukarı Zaferiye Mahallesi Anıl Sokak'ta bir kamyonetin uzun süredir park halinde olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri araçta inceleme yaptı. Kamyonette takılı olan plakanın başka bir araca ait olduğunu tespit eden polis, bir süre sonra kamyonetin başına gelen sürücü E.B.'ye 9 bin 107 lira idari para cezası uyguladı. Trafikten menedilen kamyonet yediemin otoparkına çekildi.


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Kaynak: DHA

Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne gündem haberleri | Edirne'de ikiz plakalı kamyonetin sürücüsüne 9 bin 107 lira ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne gündem haberleri | Edirne'de ikiz plakalı kamyonetin sürücüsüne 9 bin 107 lira ceza - Son Dakika
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