Edirne gündem haberleri... Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne gündem haberleri... Edirne'den kısa kısa

15.10.2022 14:26
Edirne gündem haberleri... Edirne'den kısa kısa

Edirne gündem haberi | Havsa Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, ilçeye bağlı Azatlı köyünü ziyaret etti.

Havsa Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, ilçeye bağlı Azatlı köyünü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Batı, köyde incelemede bulunarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Köy kahvesinde vatandaşlarla bir araya gelen Batı, sorun ve talepleri dinledi.

Kaymakam Kaya, muhtarlarla toplantıda bir araya geldi

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, köy muhtarlarıyla toplantıda bir araya geldi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Kaya başkanlığında gerçekleşen toplantıda, köylerin genel durumu değerlendirildi.

Talep ve ihtiyaçları dinleyen Kaya, yapılacak çalışmalara yönelik muhtarlarla görüş alışverişinde bulundu.

İpsala'da "Huzur Güven" uygulaması yapıldı

İpsala'da, polis ekiplerince "Huzur Güven" uygulaması gerçekleştirildi.

Ekipler ilçe genelinde 100 kişiye GBT sorgusu yaparken sürücülere yönelik emniyet kemeri uygulaması yapıldı.

Uygulama kapsamında iş yerleri de denetlendi.

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Edirne haber: Edirne Valisi Kırbıyık İpsala'da ceviz hasadına katıldı Edirne haber: Edirne Valisi Kırbıyık İpsala'da ceviz hasadına katıldı
Kaynak: AA

İpsala, Azatlı, Havsa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne gündem haberleri... Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

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