Edirne gündem haberleri... Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Tülay Tekin Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından "Bölgeler İtibarıyla Sosyal Durum ve Yaşam Koşulları Araştırması" için düzenlenen çalıştaya katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlük Toplantı Salonu'nda bakanlık uzmanları, akademisyenler ve araştırmacıların katılımıyla düzenlenen çalıştayda, yapılacak araştırmanın ana hedefleri ve kapsamı için çalışma yürütüldü.

Çalıştaya davetli olarak katılan Yılmaz, konu ile ilgili literatür araştırmaları ve çalışmalar hakkında bilgiler vererek, saha çalışmalarından çıkan deneyimlerini paylaştı.

Türkiye'de dezavantajlı kesimler ile ilgili yapılan sistematik araştırmanın eksikliğinden yola çıkılarak belirlenen "Bölgeler İtibarıyla Sosyal Durum ve Yaşam Koşulları Araştırması" ile hedef gruplardaki değişimin incelenebilmesi ve karşılaştırılabilir veri derlemesinin yapılabilmesi amaçlanıyor.

Başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, sınavlarında başarı gösteren öğrencileri ödüllendirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, merkezi sınav ve yetenek sınavlarıyla öğrenci alan liselere yerleşen Süloğlu Cumhuriyet Ortaokulu mezunu öğrencilere hediye verildi.

Kaymakam Kaya, öğrencileri tebrik ederek başarılı bir eğitim yaşamı diledi.

Kaya, hediyelerin alınmasına destek veren hayırseverlere de teşekkür etti.

Başmüdür Akalın, PTT Keşan Şubesini ziyaret etti

PTT Edirne Başmüdürü Mustafa Telat Akalın, Keşan'da PTT Şubesini ziyaret etti.

Şubede incelemede bulunan Akalın, yapılan çalışmalarla ilgili Şube Müdürü Sebahaddin Kazan'dan bilgi aldı.

Akalın, Kazan'a çalışmalarında başarı diledi.