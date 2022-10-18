Edirne gündem haberleri... Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne gündem haberleri... Edirne'den kısa kısa

18.10.2022 11:28
Edirne gündem haberleri... Edirne'den kısa kısa

Edirne haberi... Trakya Üniversitesi Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Tülay Tekin Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından "Bölgeler İtibarıyla Sosyal Durum ve Yaşam Koşulları Araştırması" için...

Trakya Üniversitesi Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Tülay Tekin Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından "Bölgeler İtibarıyla Sosyal Durum ve Yaşam Koşulları Araştırması" için düzenlenen çalıştaya katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlük Toplantı Salonu'nda bakanlık uzmanları, akademisyenler ve araştırmacıların katılımıyla düzenlenen çalıştayda, yapılacak araştırmanın ana hedefleri ve kapsamı için çalışma yürütüldü.

Çalıştaya davetli olarak katılan Yılmaz, konu ile ilgili literatür araştırmaları ve çalışmalar hakkında bilgiler vererek, saha çalışmalarından çıkan deneyimlerini paylaştı.

Türkiye'de dezavantajlı kesimler ile ilgili yapılan sistematik araştırmanın eksikliğinden yola çıkılarak belirlenen "Bölgeler İtibarıyla Sosyal Durum ve Yaşam Koşulları Araştırması" ile hedef gruplardaki değişimin incelenebilmesi ve karşılaştırılabilir veri derlemesinin yapılabilmesi amaçlanıyor.

Başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, sınavlarında başarı gösteren öğrencileri ödüllendirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, merkezi sınav ve yetenek sınavlarıyla öğrenci alan liselere yerleşen Süloğlu Cumhuriyet Ortaokulu mezunu öğrencilere hediye verildi.

Kaymakam Kaya, öğrencileri tebrik ederek başarılı bir eğitim yaşamı diledi.

Kaya, hediyelerin alınmasına destek veren hayırseverlere de teşekkür etti.

Başmüdür Akalın, PTT Keşan Şubesini ziyaret etti

PTT Edirne Başmüdürü Mustafa Telat Akalın, Keşan'da PTT Şubesini ziyaret etti.

Şubede incelemede bulunan Akalın, yapılan çalışmalarla ilgili Şube Müdürü Sebahaddin Kazan'dan bilgi aldı.

Akalın, Kazan'a çalışmalarında başarı diledi.

YORUMLAR
500
Edirne haber! Edirne'nin Subaşı Beldesinde Çiftçiler, Orman Vasfını Yitirmiş Arazinin 49 Yıllığına Bir Firmaya Kiralanmasına Tepki Gösterdi Edirne haber! Edirne'nin Subaşı Beldesinde Çiftçiler, Orman Vasfını Yitirmiş Arazinin 49 Yıllığına Bir Firmaya Kiralanmasına Tepki Gösterdi Son dakika haberi! Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı Son dakika haberi! Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı
Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Trakya Üniversitesi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne gündem haberleri... Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:48 Ege Denizi'nde Kuşadası açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi! İzmir ve Aydın'da hissedildi
13:29 Yedek kulübesinde sigara içerek skandala imza atan ünlü futbolcu Nainggolan, Royal Antwerp'te kadro dışı bırakıldı
13:04 Oğlunun "Anne hep bir yerlerin konuşuluyor" dediği Songül Karlı'nın son paylaşımı hayranlarından tam not aldı
12:57 Samsun'da eşinden ayrı yaşayan şahıs, kızının evinin önüne giderek tabancayla kendini vurdu
12:53 Bakan Soylu duyurdu! 59 ilde FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik başlatılan dev operasyonda 543 kişi gözaltına alındı
12:46 Esenyurt'ta bir sitenin güvenlik görevlisi, evli kadına mesaj atınca olanlar oldu! Öfkeli koca, görevliyi tekme tokat dövdü
12:48 Yunan siyasetçi Eva Kaili'den skandal sözler: Türk sahil güvenlik görevlileri, botlarının kıyıya ulaşmasını engelleyerek göçmenlere şiddet uyguluyor
12:19 Annenin anasınıfına giden oğlunun beslenme çantasına koydukları görenleri şaşırttı
12:15 "Toprak altında biri var" diyerek ihbarda bulundu; polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri seferber oldu! Gerçek ise sonradan ortaya çıktı
12:13 Kendisine saldıran ayıyı dövdüğü anlar 1 milyondan fazla izlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 14:00:02. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne gündem haberleri... Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement