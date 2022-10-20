Edirne gündem haberleri... Edirne'den kısa kısa

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın Edirne'ye gelecek.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, yaptığı yazılı açıklamada, Akar'ın yarın AK Parti'nin "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı çerçevesinde yarın Edirne'de olacağını belirtti.

Programda Akar'a AK Parti MKYK üyeleri ve milletvekillerinin de eşlik edeceğini dile getiren İba, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile yapılacak olan programımıza, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar ile basın mensuplarımızla buluşarak başlayacağız. Ardından eş zamanlı olarak 9 ilçemizde milletvekillerimiz sahada olacaklar. Kıymetli hemşehrilerimizle bir araya gelip taleplerini dileklerini dinleyeceğiz. Biz milletin sinesinden doğan bir hareketin temsilcileri olarak yine milletimizin sesiyle ve talepleriyle ilerlemeye devam edeceğiz. Sayın Bakanımız '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programının ardından 'Gençlik Buluşması' programına da katılacak."

Emniyet personelinden "Paylaşım Mağazası"na eşya desteği

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, Keşan Belediyesi'nin ihtiyaç sahiplerine destek amacıyla oluşturduğu "Paylaşım Mağazası"na eşya desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli destek kolisini Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Eylem Akdemir'e teslim etti.

Akdemir, duyarlı davranışları dolayısıyla emniyet personeline teşekkür ederek, tüm kurumlar ile vatandaşları paylaşım mağazasına destek olmaya davet etti.

"İnsani Gelişme ve Sürdürülebilir Kalkınma Ölçümü"nde Edirne ikinci sırada yer aldı

Edirne, "İnsani Gelişme ve Sürdürülebilir Kalkınma Ölçümü"nde 51 il belediyesi arasından 2. oldu.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İnsanı Gelişme Vakfı, 30 büyükşehir, 51 il ve 200 ilçeyi kapsayan ölçümle başarılı yerel yönetimleri belirledi.

"İnsani Gelişme ve Sürdürülebilir Kalkınma Ölçümü"nde büyükşehirlerde İstanbul birinci, Ankara ikinci, Antalya ise üçüncü oldu. İl belediyelerinde ise Çanakkale birinci, Edirne İkinci, Isparta üçüncü sırada yer aldı.

Çevrim içi düzenlenen ödül törenine video mesajı ile katılan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne'yi ödüle layık gören vakıf yöneticilerine teşekkür etti.

Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış Edirne'nin önemli bir kent olduğunu belirten Gürkan, "İnsanı Gelişme Vakfı tarafından verilen bu ödül bizim için çok kıymetli, çok anlamlı, çok değerli. 51 il arasında ikinci olmak, bizim sorumluluklarımızı daha da artırıyor. Bu sorumluluklar çerçevesinde hemşerilerimizin daha konforlu bir yaşama ulaşmalarını sağlamak için her türlü çalışmayı yapmaya ve bu uğurda mücadele etmeye devam ediyoruz, gelecekte de edeceğiz." ifadelerini kullandı.