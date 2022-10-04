VALİ KIRBIYIK: EDİRNE'NİN TARIMDA DÖRT ÜRÜNE HAPSEDİLMESİ, SORUNLARA YOL AÇABİLİR

EDİRNE Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, "Sadece ilin dört ürüne hapsedilmesinin uzun vadede belli sorunlara yol açacağını düşünüyoruz. Tarım arazilerimizin neredeyse tamamında buğday, çeltik, ayçiçeği ve kanola ekili, diğer ürünlerimiz yüzde 1-2'lik bir alana hapsolunmuş durumda. 2023 bütçe teklifini buna uygun şekilde hazırlayacağız" dedi.

Vali Hüseyin Kırbıyık, katıldığı İl Genel Meclisi toplantısında, Edirne'de kırsal alandaki tarım faaliyetlerinin önemine değindi. Vali Kırbıyık, 2023 Edirne'de tarımsal sulamaya ağırlık vereceklerini belirtirken, kentteki ürün çeşitliliğinin de artırılması gerektiğini söyledi.Özel İdare'de kırsal altyapı faaliyetlerini son dönemde hızlandırdıklarını belirten Kırbıyık, "Özel İdare'nin kaynaklarını, görev ve sorumluluk alanında bulunan kırsal altyapı faaliyetleri başta olmak üzere kanuni görevler doğrultusunda harcamaya, kullanmaya gayret ediyoruz. 2023 bütçesi için şunu ifade edebilirim; yeni bir alanda, daha doğrusu daha önce de yapılmış ama bu seneden yani 2023'ten itibaren üzerinde ağırlıkla durmak istediğimiz başlık tarımsal sulama ve tarımsal ürün çeşitliliğinin sağlanması. Bu yıl 2023 yıl bütçe teklifimizdeki önemli başlıklardan birisi tarımsal sulama alanında neler yapılabileceğini hep birlikte tartışmamız lazım. Daha önceden işletime alınmış ama çeşitli sebeplerle hali hazırda kullanılmayan sulama kanallarımız var, bunların tekrar hayata döndürülmesi ile birlikte sulamaya açabileceğimiz alanlar olduğunu değerlendiriyoruz. Devlet Su İşleri'nin Özel İdare'ye teslim edilen kuyular marifetiyle yeni sulama kanallarının oluşturulup sulamaya açılabilecek araziler olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki yıl birlikte bu konuda umuyorum en doğru kararı veririz. Tarımsal sulama alanında her ilçemizde en azından birkaç projeyi hayata geçirip yeni tarımsal alanları sulamaya açalım diye düşüyoruz çünkü bu biliyorsunuz ilimiz tarım şehri ve tarımdaki ürün kapasitesinin arttırılması da öncelikli işlemlerimiz arasında yer almakta" diye konuştu.Edirne'de tarımda ürün çeşitliliğinin de artırılması gerektiğinin altını çizen Kırbıyık, şu ifadeleri kullandı: "Tarımla ilgili ikinci husus da tarımsal ürün çeşitliliğinin sağlanması. Belirli bölgelerde biz de ilçe ziyaretlerimizde, kırsal alanlardaki ziyaretlerimizde görüyoruz. Bazı alanlarda ceviz yetiştiriciliğinde önemli mesafe kat edilmiş, bazı alanlarda bağcılıkla ilgili faaliyetler var, meyve bahçeleriyle ilgili çalışmalar var, bazı bölgelerde yaş sebze ile ilgili çalışmalar olmuş. Bunların zenginleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sadece ilin dört ürüne hapsedilmesinin uzun vadede belli sorunlara yol açacağını düşünüyoruz. Tarım arazilerimizin neredeyse tamamında buğday, çeltik, ayçiçeği ve kanola ekili, diğer ürünlerimiz yüzde 1-2'lik bir alana hapsolunmuş durumda. Burada da tarımsal ürün çeşitliliğini sağlamak üzere tarımla ilgili yeni bir proje başlığı açıp, özellikle kapalı meyve bahçeleri olabilir tecrübe ile sabit belli gelişim sağlanmış bölgelerde. Burada yüzde 50 veya yüzde 75 Özel İdare hibesi olacağı, geri kalan kısımda da vatandaşın kendi katkısının olacağı desteklemeleri de gelecek yıl içerisinde başlatalım istiyoruz. 2023 bütçe teklifini buna uygun şekilde hazırlayıp, sizlere sunacağız." (DHA)