Edirne haber! "100. Yılında Her Yönüyle Keşan Sempozyumu" 17-18 Kasım'da düzenlenecek

"100. Yılında Her Yönüyle Keşan Sempozyumu" 17-18 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 17-18 Kasım'da yapılması planlanan organizasyon öncesinde Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Helvacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, sempozyuma 100'e yakın bildiri ile 100'e yakın akademisyenin katılacağını belirtti.

Keşan'ın 2 gün boyunca akademik olarak derinlemesine ele alınacağını ifade eden Helvacıoğlu, "Sempozyumumuzun Keşan'ımızın geçmişini en iyi şekilde yansıtması ve geleceğe en iyi şekilde aktarılması için ortak akılla güç birliği yaparak çalışıyoruz. Destek veren Trakya Üniversitesi akademisyenlerine teşekkür ederiz." diye konuştu.

Rektör Tabakoğlu da sempozyuma akademik alanda katkı vereceklerini belirterek, organizasyonun hayırlı olmasını diledi.

Ziyarette Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Genel Sekreter Yardımcısı Öğretim Görevlisi Burak İşçimen, Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr Ahmet Atakişi ve Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Aslı Avcı da yer aldı.