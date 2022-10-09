Edirne haber | Edirne'de asayiş

Otomobilde yapılan aramada, 6 litre kaçak içki ele geçirilirken şüphelinin evinde de 5 litre kaçak içki ve bir miktar etil alkol ele geçirildi.

Kaynak: AA

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