Edirne haber: Edirne'de asayiş

Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği, yaptıkları çalışma sonrası Büyük Cami Mahallesi 'nde yaşayan B.Y'nin ev ve iş yerinde arama yaptı.

Kaynak: AA

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