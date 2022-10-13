Edirne haber | Edirne'de asayiş

Yapılan aramada, 10 paket makaron (filtreli sigara kağıdı) ve çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Edirne 'de, bir otomobilde 10 paket makaron (filtreli sigara kağıdı) ve çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Güncel, Son Dakika

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