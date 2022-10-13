Edirne haber | Edirne'de asayiş - Son Dakika
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Edirne haber | Edirne'de asayiş

13.10.2022 14:52
Edirne haber | Edirne'de asayiş

Edirne haber: Edirne'de, bir otomobilde 10 paket makaron (filtreli sigara kağıdı) ve çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Edirne'de, bir otomobilde 10 paket makaron (filtreli sigara kağıdı) ve çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiklerini otomobili kent merkezinde durdurdu.

Yapılan aramada, 10 paket makaron (filtreli sigara kağıdı) ve çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Şüpheliler C.C, R.C, T.C. ve H.A. hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

Keşan'da, uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yenimescit Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri S.K'yı durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli S.K, gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne haber | Edirne'de asayiş - Son Dakika

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