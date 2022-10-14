Edirne haber: Edirne'de asayiş - Son Dakika
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Edirne haber: Edirne'de asayiş

14.10.2022 10:58
Edirne haber: Edirne'de asayiş

Edirne yerel gündem haberine göre İpsala'da, evinin bahçesindeki deposundan 2,5 ton çeltiği çalınan kişi polise başvurdu.

İpsala'da, evinin bahçesindeki deposundan 2,5 ton çeltiği çalınan kişi polise başvurdu.

Alınan bilgiye göre, Kapucu Mahallesi'nde yaşayan M.Ş, 30 çuval içinde bulunan işlenmemiş çeltiğin çalındığını fark etti.

M.Ş, İpsala Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.

Uyuşturucu şüphelileri gözaltına alındı

Edirne'de, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çavuşbey Mahallesi'nde şüphelilerin evinde arama yaptı.

Aramada, 9,15 gram esrar, 1,7 gram metamfetamin ve 1,6 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheliler N.G. ve N.G, gözaltına alındı.

Otomobilden hırsızlık

Keşan'da, otomobilinden kablo ve mikrofon ekipmanları çalınan kişi polise başvurdu.

Alınan bilgiye göre, otomobilini Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ne park eden Ö.Ç, arka kapının açık olduğunu kablo ve mikrofon ekipmanları çalındığını fark etti.

Ö.Ç, Keşan Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.

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Kaynak: AA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne haber: Edirne'de asayiş - Son Dakika

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