Alınan bilgiye göre, otomobilini Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 'ne park eden Ö.Ç, arka kapının açık olduğunu kablo ve mikrofon ekipmanları çalındığını fark etti.

Kaynak: AA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne haber: Edirne'de asayiş - Son Dakika

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