Asayiş ekipleri tarafından Zübeyde Hanım Caddesi başta olmak üzere şehrin kalabalık noktalarında gerçekleştirilen uygulamada, durdurulan araçlarda bulunan kişilere Genel Bilgi Taraması yapıldı. Şüpheli görülen sürücü ve yolculara üst araması yapan ekipler, bazı araçların bagajlarında da arama yaptı.

Kaynak: İHA

Edirne Emniyet Müdürlüğü, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Edirne 3. sayfa haberi... Edirne'de asayiş uygulaması - Son Dakika

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