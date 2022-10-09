Atık kumaş ve malzemelerden el emeği oyuncak bebekler tasarlıyor - Son Dakika
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Atık kumaş ve malzemelerden el emeği oyuncak bebekler tasarlıyor

09.10.2022 13:08

Edirne'de yaşayan emekli usta öğretici Fatma Nurcan Akmeşe, kullanılmayan kumaş, iplik, boncuk ve düğmeleri kullanarak oyuncak bebekler yapıyor.

Edirne'de yaşayan emekli usta öğretici Fatma Nurcan Akmeşe, kullanılmayan kumaş, iplik, boncuk ve düğmeleri kullanarak oyuncak bebekler yapıyor.

Edirne Halk Eğitim Merkezi'nde minyatür usta öğreticiliği yaptıktan sonra emekli olan 55 yaşındaki Akmeşe, oyuncaklara olan merakını geliştirmek için İstanbul'da bir kursa katıldı.

Kursta eğitim aldıktan sonra oyuncak bebek yapmaya başlayan ve hobisini geliştiren Akmeşe'nin meslekleri ve farklı ülkelerin giyim tarzlarını simgeleyen bebekleri ilgi çekiyor.

Akmeşe, kullanmadığı kıyafetlerin kumaşları ve atık tekstil malzemeleriyle yaptığı bebekleri arkadaşlarına ve onların çocuklarına hediye ediyor.

Akmeşe, AA muhabirine, el emeğiyle ortaya çıkan oyuncak bebeklerin yapım sürecinin sabır istediğini söyledi.

Kendi tasarladığı kalıplarla bebekler yaptığını belirten Akmeşe, "İlk önce nasıl bir bebek yapacağımı tasarlıyorum. Kaşı, gözü, saçı nasıl ve ne renk olacak diye bakıyorum. Onlara ait malzemelerimi topluyorum. Evdeki kalan kumaşları değerlendiriyorum. Eski danteller, fistolar ve düğmelerin hepsini bir araya getiriyorum ve ortaya güzel bebekler çıkıyor." dedi.

Akmeşe, çocuklara zarar vermeyecek malzemeleri kullanmaya dikkat ettiğini ifade etti.

Mesleklere göre de bebekler tasarladığını anlatan Akmeşe, bebek elbiselerini tek tek diktiğini, bazen de bebek kıyafetleri için örgü yaptığını belirtti.

"Yelek örüyorum, şapka örüyorum. Ayakkabılarını kendim yapmaya çalışıyorum" diyen Akmeşe, "Ben her zaman sevdiğim kumaşları bir parça da olsa saklıyorum. Kıyamadığım için atmak istemediğim kıyafetlerin kumaşlarından bebeklere kıyafet yapıyorum. Hatıralarım canlanıyor. Yıllar önce kendime bir elbise diktirmişim, ondan kalan bir parçayı saklamışım. Onu alıp bebek yaparken kullanıyorum. Eskiyen kıyafetlerin üzerindeki düğmeleri söküyorum. Mesleklere göre de bebekler yapıyorum. Avukat olan kızımın arkadaşlarına cüppe giymiş bebekler yaptım. Doktor önlüklü bebekler yaptım. Tüm ayrıntılarına kadar yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

İstanbul, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atık kumaş ve malzemelerden el emeği oyuncak bebekler tasarlıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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