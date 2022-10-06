İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Çavuşbey Mahallesi'ndeki evde kaçak göçmen olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine evde arama yapın polis; 28 Suriye, 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 29 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Polis, göçmenlere organizatörlük yaptığı belirtilen kayıp ev sahibi H.H.'yi arıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Edirne haber: Edirne'de evde saklanan 29 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

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