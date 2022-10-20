Edirne haber... Edirne'de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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Edirne haber... Edirne'de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

20.10.2022 13:28

Edinilen Edirne gelişmesine göre Edirne'de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı Edirne'den yasadışı yollardan yurtdışına çıkış yapma girişiminde bulunan 2 FETÖ/PDY üyesi yakalandı.

Edirne'de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

EDİRNE - Edirne'den yasadışı yollardan yurtdışına çıkış yapma girişiminde bulunan 2 FETÖ/PDY üyesi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliği yasadışı yolarla yurtdışına çıkmak isteyen 2 FETÖ/PDY üyesi olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler yaptıkları takip sonucunda F. A. ve M. H. K. yakalandı. Otomobil sürücü Y.A. ve FETÖ/PDY üyesi F. A. ve M. H. K. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Y. A. ve M. H. K. Terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay kesilmiş cezası bulunduğu F.A'nın da yakalama kararı olduğu tespit edildi.

Araç sürücüsü Y. A. hakkında Göçmen Kaçakçılığı suçundan, F. A. ve M. H. K. hakkında Terör örgütüne üye olma suçundan tahkikat başlatıldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA
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Uzunköprü, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne haber... Edirne'de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

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