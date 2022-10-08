Son dakika haberi | Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

08.10.2022 01:23

Gelen son dakika haberlerine göre Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

EDİRNE - Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Edirne'nin Barutluk Mahallesi'nde H.N idaresindeki 22 ABE 506 plakalı otomobil, T.M idaresindeki 22 AAR 504 plakalı Tofaş marka araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri kaldırıma çıkarken, diğer otomobil de karşı şeride savruldu. Araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kazanın yaşandığı cadde polis ekipleri tarafından bir süre trafiğe kapatıldı.

Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından, trafik normale döndü. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

YORUMLAR
500
Edirne haberi: CHP'li Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın yargılandığı 'işkence' davası ertelendi Edirne haberi: CHP'li Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın yargılandığı 'işkence' davası ertelendi Edirne haberi: Edirne'de Mevlit Kandili coşkusu Edirne haberi: Edirne'de Mevlit Kandili coşkusu
Kaynak: İHA

Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:06 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un TRT röportajındaki hareketi görenleri şaşırttı
00:30 Üst düzey BBP'li isim istifasını açıkladı: AK Parti'ye oy istemem
23:59 HDP'den siyasette dengeleri değiştirecek 6'lı masa çıkışı
23:21 Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin cinsel taciz itirafı stüdyoda şok etkisi yarattı
22:28 4 yaşındayken kaybolmuştu! 53 yıl sonra dönünce gözyaşları sel oldu
22:04 Gaziantep FK ile berabere kalan Adana Demirspor maç fazlasıyla liderliği aldı
21:54 Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarına ilişkin önemli açıklama: Enflasyona ezdirilmeyecek
21:39 Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Nureddin Nebati tarih verdi
21:30 72 yaşındaki Hale Soygazi'nin güzelliği hayranlarını büyüledi
21:22 Mansur Yavaş'tan Ankara'da su ücretinde indirim kararına veto geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 01:47:00. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement