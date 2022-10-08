Edinilen bilgiye göre; Edirne'nin Barutluk Mahallesi'nde H.N idaresindeki 22 ABE 506 plakalı otomobil, T.M idaresindeki 22 AAR 504 plakalı Tofaş marka araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri kaldırıma çıkarken, diğer otomobil de karşı şeride savruldu. Araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi | Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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