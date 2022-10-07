Edirne haber: Edirne'de Roma ve Bizans dönemlerine ait 3 bin 183 adet tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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Edirne haber: Edirne'de Roma ve Bizans dönemlerine ait 3 bin 183 adet tarihi eser ele geçirildi

07.10.2022 09:52
Edirne haber: Edirne'de Roma ve Bizans dönemlerine ait 3 bin 183 adet tarihi eser ele geçirildi

Edirne haberi: Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince bir şahsın evinde yapılan aramada Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen çok sayıda tarihi eser ile tabanca fişeği ele geçirildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince bir şahsın evinde yapılan aramada Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen çok sayıda tarihi eser ile tabanca fişeği ele geçirildi.

Edirne'nin Uzunköprü İlçesi Mescid Mahallesinde İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı ile Mücadele faaliyetleri çerçevesinde bir şahsın evinde yapılan arama sonucu Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 3 bin 130 adet bronz sikke, 2 adet mızrak ucu, 39 adet ok ucu, 3 adet yüzük, 1 adet mühür, 2 adet minyatür heykel, 4 adet obje, 1 adet broş ve 1 adet kolye ve olmak üzere toplam 3 bin 183 adet tarihi eser ile 30 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile olayla ilgili tahkikata başlandı. Kültür ve tabiat varlıklarının korunması amacıyla suçlularla mücadeleye, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edileceği belirtildi. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

Uzunköprü, Edirne, Roma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne haber: Edirne'de Roma ve Bizans dönemlerine ait 3 bin 183 adet tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne haber: Edirne'de Roma ve Bizans dönemlerine ait 3 bin 183 adet tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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