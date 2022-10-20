Edirne haberi: Edirne Valiliği: "Olayla ilgili idari ve adli süreç tarafımızdan takip edilmektedir"

Edirne Valiliği: "Olayla ilgili idari ve adli süreç tarafımızdan takip edilmektedir"

EDİRNE - Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Hasanağa köyünde siyah renge bürünen ve birçok balık ölümünün olduğu dereye sızan atık suyun kontrolünün sağlandığı belirtilerek, "Bahse konu olay ile ilgili idari ve adli süreç tarafımızdan takip edilmektedir" denildi.

Edirne Valiliğinden merkeze bağlı Hasanağa köyünde siyah renge bürünen ve birçok balık ölümünün olduğu dereye ilişkin açıklama yapıldı. Valilik açıklamasında, "Yerinde yapılan çalışmalar sonucunda Edirne il merkezinde bulunan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinde çöplerin bertarafının yapıldığı lottaki baca gazlarının içinde biriken suların tahliyesi için tesisi işleten firma tarafından yapılan kazı çalışması, bertaraf alanındaki atık suların suların kontrolsüz bir şekilde alana yayılmasına ve Hasanağa köyünde bulunan dereye karışmasına neden olduğunun tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından alanda gerekli denetimlerin ivedilikle yapıldığı belirtilen açıklamanın devamında, "Sızan atık suyun kontrolü sağlandı ve arıtma tesisine tahliyesi yapıldı. Konu ile ilgili tutanaklar mahallinde tutularak, kirliliğe sebebiyet veren atık sudan lisanslı laboratuvar tarafından numuneler alınması sağlanarak analize gönderilmiştir. Bahse konu olay ile ilgili idari ve adli süreç tarafımızdan takip edilmektedir" denildi.