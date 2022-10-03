Talatpaşa Asfaltı'nda ve kendin diğer işlek noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapan ekipler, kural ihlaline geçit vermiyor. Araçları tek tek durdurarak uygulama yapan ekipler, belgelerinde eksiklik tespit ettiği sürücülere cezai işlem uyguladı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan denetimlerde araç muayenesini yaptırmayan ve belgeleri eksik olan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Edirne haber: Edirne'de toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler arttırıldı - Son Dakika

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