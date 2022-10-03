Edirne haber: Edirne'de toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler arttırıldı - Son Dakika
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Edirne haber: Edirne'de toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler arttırıldı

03.10.2022 13:35
Edirne haber: Edirne'de toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler arttırıldı

Gelen Edirne haberlerine göre Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan denetimlerde araç muayenesini yaptırmayan ve belgeleri eksik olan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan denetimlerde araç muayenesini yaptırmayan ve belgeleri eksik olan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Edirne'de toplu taşıma araçlarına yönelik trafik denetimleri arttırıldı. Araçları tek tek durduran polis ekipleri, araçların muayenesi, havalı korna, sürücülerin kimlikleri, SRC ve psikoteknik belge kontrolü yaptı.

Talatpaşa Asfaltı'nda ve kendin diğer işlek noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapan ekipler, kural ihlaline geçit vermiyor. Araçları tek tek durdurarak uygulama yapan ekipler, belgelerinde eksiklik tespit ettiği sürücülere cezai işlem uyguladı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince toplu taşıma araçlarına yönelik trafik denetimlerinin artarak devam edeceği belirtildi. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne haber: Edirne'de toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler arttırıldı - Son Dakika

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