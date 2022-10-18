Alınan bilgiye göre, Edirne'nin Talatpaşa Mahallesi'nde Mehmet Şerif Topal'ın kullandığı 22 T 0059 plakalı ticari taksi ile Bulgaristan vatandaşı Gökay Şensoy'un kullandığı PB6670HC plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ticari taksi sürücüsü Topal ve takside bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Mehmet Şerif, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi! Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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