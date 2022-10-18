Son dakika haberi! Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı

18.10.2022 11:29

Son dakika haberleri... - Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

- Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı

EDİRNE - Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne'nin Talatpaşa Mahallesi'nde Mehmet Şerif Topal'ın kullandığı 22 T 0059 plakalı ticari taksi ile Bulgaristan vatandaşı Gökay Şensoy'un kullandığı PB6670HC plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ticari taksi sürücüsü Topal ve takside bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri de kaza hakkında tutanak hazırladı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Mehmet Şerif, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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