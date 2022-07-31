Edirne haber: Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne haber: Edirne'den kısa kısa

31.07.2022 09:55
Edirne haber: Edirne'den kısa kısa

Edirne yerel gündem haberine göre MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, Selimiye Arastası esnafını ziyaret etti.

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, Selimiye Arastası esnafını ziyaret etti.

Tercan, ziyaretinde esnafın talep ve problemlerini dinledi.

MHP'nin her zaman vatandaşın yanında olduğunu belirten Tercan, "Esnafımızın sıkıntılarını dinledik, inşallah sıkıntılarını MHP ve Cumhur İttifakı giderecek. Esnafımız rahat bir nefes alacak. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Çalışacağız, çabalayacağız çağıracağız, çağlayacağız, sular seller gibi coşacağız."dedi.

Ziyarette, Selimiye Arasta Çarşısı Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Adem Bayrak da yer aldı.

Kur'an Kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi

Süloğlu ilçesinde, Kur'an Kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Süloğlu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, trafik ekipleri müftülük bünyesindeki Kur'an Kurslarını ziyaret etti.

Ekipler Yeni Cami ve Merkez Eski Camisindeki kurslarda öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilere, trafik kuralarının önemi, yaya geçidi, üst geçit ve alt geçit kullanmanın trafikte sağladığı kolaylıklar ve okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar anlatıldı.

Eğitime katılan çocuklara trafik kurallarıyla ilgili broşür ve kırmızı düdük verildi.

Kaynak: AA
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Milliyetçi Hareket Partisi, Tercan, Edirne, Güncel, Son Dakika

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