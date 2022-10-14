Edirne haber! Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne haber! Edirne'den kısa kısa

14.10.2022 09:48
Edirne haber! Edirne'den kısa kısa

Edirne haberleri: Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Lala Şahinpaşa İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Lala Şahinpaşa İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Arpacı, okulda incelemede bulunarak yapılan çalışmalar hakkında okul yöneticilerinde bilgi aldı.

Öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Arpacı, çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Arpacı'ya ziyaretinde, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cemal Turan da eşlik etti.

Süloğlu'nda "KADES" ve "UYUMA" uygulaması anlatıldı

Süloğlu'nda, Domurcalı Organize Sanayi Bölgesi çalışanlarına yönelik "KADES" ve "UYUMA" uygulamaları bilgilendirme çalışması düzenlendi.

Süloğlu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı kapsamında bilgilendirme faaliyetleri sürüyor.

Kaymakamlık koordinesindeki ekipler tarafından işçilere farkındalık eğitimi verildi.

Eğitimlerde aile içi şiddet, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak ve bağımlılıkla mücadele konularında bilgilendirme yapıldı.

Keşan'daki metruk binalar yıkılıyor

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kullanılmayan ve çevresi için tehlike oluşturan metruk binaların yıkımına devam edildiğini bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Yukarı Zaferiye Mahallesi'ndeki metruk binanın belediye ekiplerince yıkıldığını belirtti.

Metruk binaların yıkımının süreceğini dile getiren Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızı oldukça tedirgin eden, madde bağımlılarının mesken tutması sebebiyle de yoğun şikayetlere konu olan metruk binaların yıkımlarını sürdürüyoruz.

Can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden metruk binaların yıkılmasıyla mahalle sakinlerimiz rahat bir nefes alıyor. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceğiz."

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Süloğlu, Edirne, KADES, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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