Edirne haber! Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne haber! Edirne'den kısa kısa

14.10.2022 12:42
Edirne haber! Edirne'den kısa kısa

Edirne haberi... CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, TBMM'de kabul edilen basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeyle ifade özgürlüğünün engellendiğini öne sürdü.

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, TBMM'de kabul edilen basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeyle ifade özgürlüğünün engellendiğini öne sürdü.

Pekcanlı, partisinin il başkanlığında yaptığı açıklamada, yasanın kabul edilmez olduğunu söyledi.

Halkın temel hak ve özgürlüklerine müdahale edildiğini savunan Pekcanlı, "Ülkemizde demokrasinin, hukukun, eşitliğin ve özgürlüğün yeniden tesis edileceği 2023 seçimleri yaklaşırken demokratik muhalefeti, basını, sivil toplumu ve halkı susturmaya yönelik yeni bir girişimle daha karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

TÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeşil'in yeni kitabı yayımlandı

Trakya Üniversitesi (TÜ) İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeliz Yeşil'in "Z Kuşağı İçin Motivasyon ve Eğitim Etkili Ders Çalışma Yöntemleri ve Eğiticilere Z Kuşağına Yönelik Tavsiyeler" isimli yeni kitabı yayımlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Doç. Dr. Yeliz Yeşil'in, daha önce kaleme aldığı "Lise Öğrencileri İçin Kariyer Planlama Üzerine Tavsiyeler" kitabından yola çıkarak hazırlanan kitap, Eğitim Yayınevi'nden çıktı. Kitapta, lise öğrencileri için başarıya giden yolda etkili ve verimli ders çalışma yöntemleri ile mercek altına alınan Z kuşağına yönelik eğiticiler için tavsiyeler yer alıyor.

Belediye Başkanı Balkan, ETB Başkanı Öztürk'ü ziyaret etti

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan ve beraberindeki meclis üyeleri, Edirne Ticaret Borsası (ETB) Başkanı Özay Öztürk'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Balkan, borsa seçimlerinde yeniden başkanlığa seçilen Öztürk'ü tebrik ederek çalışmalarında başarı diledi.

Öztürk de Balkan'a teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Edirne, Güncel, Son Dakika

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