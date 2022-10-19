Edirne haberi: Edirne Valiliğinden, Yunanistan ve göçmen açıklaması - Son Dakika
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Edirne haberi: Edirne Valiliğinden, Yunanistan ve göçmen açıklaması

19.10.2022 21:06
Edirne haberi: Edirne Valiliğinden, Yunanistan ve göçmen açıklaması

Edirne bölgesinden gelen habere göre Edirne Valiliği, göçmenler üzerinden kaos oluşturmayı hedefleyen gerçekdışı paylaşımlar nedeniyle İpsala Sınır Kapısı etrafında toplanan gruba kolluk kuvvetleri tarafından kontrollü müdahale edilerek göçmen grubunun Geri Gönderme Merkezine alındığını duyurdu.

Edirne Valiliği, göçmenler üzerinden kaos oluşturmayı hedefleyen gerçekdışı paylaşımlar nedeniyle İpsala Sınır Kapısı etrafında toplanan gruba kolluk kuvvetleri tarafından kontrollü müdahale edilerek göçmen grubunun Geri Gönderme Merkezine alındığını duyurdu. Valilik açıklamasında, "Yunanistan medyasının bahse konu olayı da göçmenlerin sınırı geçmeye zorlanması şeklinde lanse etmesi, göçmenlere karşı takındığı insanlık ve hukuk dışı tutumu defalarca tespit edilmiş olan Yunanistan'ın alışılageldik suçluluk psikolojisi olarak görülmektedir." denildi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, "İpsala Sınır Kapısı çevresinde toplanan göçmenlerin bölgeden uzaklaştırılmasına dair görüntülere yer verilerek, içerikleri farklı olmakla birlikte Yunanistan medyasında ve ülkemizdeki bazı haber sitelerinde kamuoyunu yanıltıcı paylaşımlar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur. Anlık mesajlaşma platformlarında oluşturulan gruplar üzerinden bir süredir devam eden ve göçmenler üzerinden kaos oluşturmayı hedefleyen gerçekdışı paylaşımlarda; Yunanistan'ın sınır kapısını açacağı, bunun üzerine sınır kapısından geçeceklerine dair yanıltıcı bilgiler verilerek Edirne ilimiz sınırlarında bulunan sınır kapıları önünde binlerce kişinin katılımıyla toplanılmasına dair çağrılar yapıldığı tarafımızca takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Bahse konu paylaşımlardan etkilenen bir grup göçmenin 18 Ekim 2022 tarihinde İpsala Sınır Kapısı etrafında toplanmaya başladığı belirtilen açıklamada, "Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri ve kolluk güçlerimizce hızlı bir şekilde intikal sağlanmıştır. Toplanan gruba sınır kapılarından geçişe dair kurallar hatırlatılarak anlık mesajlaşma platformlarındaki paylaşımların yanıltıcı olduğu konusunda bilgiler verilmiştir. Buna rağmen aralarındaki bazı göçmenlerin anlık video paylaşımlarıyla bu noktada toplanma çağrıları ve kışkırtıcı yaklaşımları sonucu; sözde peşlerinden gelecek binlerce kişilik grupla İpsala Sınır Kapısı'ndan geçeceklerine dair söylemlerinde ısrar etmeleri ve bölgeden ayrılmamakta direnmeleri üzerine kolluk kuvvetlerimizce orantılı olarak müdahale edilerek göçmen grubu Geri Gönderme Merkezine alınmıştır. Uluslararası kamuoyunu yanıltabilmek için her gün yeni bir yalan haber ya da paylaşıma başvuran Yunanistan medyasının bahse konu olayı da göçmenlerin sınırı geçmeye zorlanması şeklinde lanse etmesi, göçmenlere karşı takındığı insanlık ve hukuk dışı tutumu defalarca tespit edilmiş olan Yunanistan'ın alışılageldik suçluluk psikolojisi olarak görülmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sınırlarımızda gerekli güvenlik tedbirleri uluslararası hukuk normlarına uygun olarak titizlikle alınmaya devam edilecektir." denildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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Edirne Valiliği, Yunanistan, Edirne, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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