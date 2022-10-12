Edirne gündem haberi | Edirne Valisi H.Kürşat Kırbıyık Uzunköprü'de ceviz hasadına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne gündem haberi | Edirne Valisi H.Kürşat Kırbıyık Uzunköprü'de ceviz hasadına katıldı

12.10.2022 16:58

Edirne haberleri... Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık ceviz hasadına katıldı.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık ceviz hasadına katıldı.

Vali Kırbıyık, Uzunköprü ilçesine bağlı Meşeli köyünde Avrupa Tarıma ait ceviz bahçesini ziyaret etti.

Burada şirketin Genel Müdürü Ahmet Yazıcıoğlu'ndan bilgi alan Kırbıyık, daha sonra ceviz soyma ve kurutma tesisinin açılışını yaptı.

Ceviz hasadına da katılan Vali Kırbıyık, cevizlerin silkelenmesi ve toplanması aşamalarını inceledi.

Vali Kırbıyık, Edirne'de ceviz ekili alanların her geçen gün arttığını, bunun mutluluk verici olduğunu söyledi.

Güzel bir işletmede, profesyonel bir şekilde cevizlerin toplanıp işlendiğini aktaran Kırbıyık, "Bu kapsamlı ve entegre tesisler gerek üretim kapasitesi gerekse üretim ve işleme kalitesi ile bölge tarımına büyük katkı sunmaktadır. Buradaki işletme ilimiz ve bölgemiz için çok önemli bir rol modeldir. Tesisin kurulumunda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bol bereketli bir hasat dönemi diliyorum." dedi.

Avrupa Tarım Ceviz İşletmesi Genel Müdürü Yazıcıoğlu ise 3 bin dekarlık alanda ceviz ekimi yapıldığını yaklaşık 100 tonun üzerinde kabuklu kurutulmuş ceviz hasat ettiklerini belirtti.

Tam kapasiteyle çalıştıklarında 6 bin ton kurutulmuş kabuklu ceviz üretimine kadar çıkacaklarını vurgulayan Yazıcıoğlu, şu anda iç piyasaya verdikleri cevizleri ihraç etmeye de başlayacaklarını sözlerine ekledi.

Etkinliğe, Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Uzunköprü Kaymakamı Onur Kökçü, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Naim Tavlı, Edirne Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile üreticiler katıldı.

YORUMLAR
500
Edirne haberleri... Edirne Valisi Kırbıyık, Karakasım köyündeki beton yol çalışmalarını inceledi Edirne haberleri... Edirne Valisi Kırbıyık, Karakasım köyündeki beton yol çalışmalarını inceledi Edirne haberleri! Edirne Valisi Kırbıyık kurum ziyaretlerini sürdürüyor Edirne haberleri! Edirne Valisi Kırbıyık kurum ziyaretlerini sürdürüyor
Kaynak: AA

Kürşat Kırbıyık, Uzunköprü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne gündem haberi | Edirne Valisi H.Kürşat Kırbıyık Uzunköprü'de ceviz hasadına katıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:14 Mecliste görüşülen Dezenformasyonla Mücadele Yasası ile neler değişecek? İşte sosyal medyada işlenen suçlara yönelik yeni yol haritası
22:32 AK Partili Metin Külünk'ten şaşkınlık yaratan dolar çıkışı: Vatandaş elindeki doları satarsa kur 7-8 liraya düşer
21:23 Galata Kulesi'nden atlayarak intihar eden adamın o anlara ait görüntüsü ortaya çıktı!
21:17 Facebook yeni nesil metaverse gözlüğünün tanıtımını yaptı: Meta Quest Pro'nun fiyatı 1499 dolar
20:47 Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin kapısını tekrar çaldı ama bu kez futbolcu için değil
19:46 Babasının, "Neden çalışmıyorsun?" diyerek dövdüğü kadının kafasına 10'dan fazla dikiş atıldı
19:33 Siirt'te bıttım hasadı başladı! Geçen yıl 300 lira olan fiyat bu yıl 500 liraya yükselecek
19:19 CHP'li Engin Altay, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler esnasında MHP'li Feti Yıldız'la tartışarak sinirden deliye döndü
16:45 Kayserispor-Trabzonspor maçında performansı beğenilmeyen hakem Ümit Öztürk ceza aldı
16:44 Muğla'da genç kız 4. kattan beton zemine düştü! Feci olay saniye saniye kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 23:29:53. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne gündem haberi | Edirne Valisi H.Kürşat Kırbıyık Uzunköprü'de ceviz hasadına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement