Edirne haber! Keşan'da muhtarlara iletişim eğitimi verildi - Son Dakika
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Edirne haber! Keşan'da muhtarlara iletişim eğitimi verildi

18.10.2022 16:26
Edirne haber! Keşan'da muhtarlara iletişim eğitimi verildi

Edirne haberleri: Keşan Belediyesi tarafından 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla iletişim semineri düzenlendi.

Keşan Belediyesi tarafından 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla iletişim semineri düzenlendi.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda yaptığı konuşmada, muhtarların vatandaşlar için önemli bir görev yaptığını söyledi.

Muhtarların vatandaşın her zaman yanında olduğunu belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Pandemide önemli bir başarı hikayesi yazdınız. Vatandaşın düğününde, cenazesinde her anında yanında oluyorsunuz. Biz de sizleri çok önemsiyoruz. Seminer faydalı olacak. Önümüzdeki günlerde farklı eğitimler verebiliriz. Burada güzel uygulamalar oluyor. Halk Eğitim Müdürlüğümüze, Belediye Başkan Yardımcım Yakup Balcı'ya ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürüm Eylem Hanım'a teşekkür ediyorum. 19 Ekim Muhtarlar Gününüz kutlu olsun."

Konuşmaların ardından Halk Eğitimi Merkezi diksiyon eğitmeni İzel Yılmaz, iletişimde dikkat edilmesi gerekenler hakkında muhtarlara bilgi verdi.

Seminere, Belediye Başkan Yardımcıları Yakup Balcı ve Nuran Uslu, İl Genel Meclisi Üyeleri İsmail Keleş ve Halil Bayazıt, Keşan Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Kemik, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı.

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Kaynak: AA

Mustafa Helvacıoğlu, Muhtarlar Günü, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne haber! Keşan'da muhtarlara iletişim eğitimi verildi - Son Dakika

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