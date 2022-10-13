Edirne haberleri | 2. Mimarlık ve Enerji Çalıştayı Edirne'de başladı - Son Dakika
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Edirne haberleri | 2. Mimarlık ve Enerji Çalıştayı Edirne'de başladı

13.10.2022 12:31

Edirne gündem haberi | Trakya Üniversitesi'nin (TÜ) ev sahipliğindeki 2. Mimarlık ve Enerji Çalıştayı başladı.

Trakya Üniversitesi'nin (TÜ) ev sahipliğindeki 2. Mimarlık ve Enerji Çalıştayı başladı.

Mimarlık Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen açılış programında konuşan TÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Bilgisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Filiz Umaroğlulları, çalıştayın bu yıl sıfır enerjili binalar ve iklim değişikliği temasıyla düzenlendiğini söyledi.

Enerji konusunun çağın en büyük problemlerinden biri olduğunu belirten Umaroğlulları, enerji kaynaklı çevre kirliliği, iklim değişikliği ve bunun çevresel etkilerinin dünya ülkelerini pek çok platformda bu konuda önlemler alma, hedefler belirleme ve bunları uygulamaya koyma yolunda bir araya getirdiğini dile getirdi.

Mimarlar olarak enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 40'ından sorumlu olan binaları tasarlarken bu bilinçle hareket etme hassasiyetinde olmaları gerektiğinin altını çizen Umaroğulları, "Bugün bir araya gelme sebeplerimizin en önemlilerinden biri de aslında mesleğe adım atmak üzere olan genç arkadaşlarınızın bu konudaki farkındalıklarına katkı sağlamaktır." dedi.

Umaroğulları, çalıştayda önemli akademik çalışmalara imza atmış olan hocaların yanı sıra kamu ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de bilgi paylaşımında bulunacağını söyledi.

Çalıştayın ikinci gününde proje çalışmaları yürütüleceğini ifade eden Umaroğulları, "Okulumuz Sinan'ın şaheseri Selimiye'nin gölgesinde, tarihsel bir alanda yer almakta. Burada öğrencilerimizin kampüste etkileşim içerisinde olabilecek bir işlev önerisiyle sıfır enerjili bir bina tasarlamalarını beklemekteyiz. Tabi iklim ve enerji bilincinin yanı sıra burada bir tarihsel sorumluluk da işin içerisine girmekte. Bu sefer tarihsel sürdürülebilirlik kavramını da tasarımlarında göz önünde bulundurarak hareket etmek durumundalar." diye konuştu.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Yaver Tetik ve Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer de yaptıkları konuşmada enerjinin önemine değinerek çalıştayın başarılı geçmesini diledi.

Çalıştay, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Günaydın'ın "Yüksek Enerjili Mimarlar ve Sürdürülebilir Yaşam" konulu sunumuyla devam etti.

Çalıştaya Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Sezgin, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Çalıştay yarın sona erecek.

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Kaynak: AA

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