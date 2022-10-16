Edirne haberi: Edirne'de 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika
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Edirne haberi: Edirne'de 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla tören düzenlendi

16.10.2022 12:24
Edirne haberi: Edirne'de 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Edinilen Edirne gelişmesine göre Edirne'de 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Edirne'de 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Edirne Şubesi tarafından Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, Şube Başkanı Aydın Bildiş anıta çelenk sundu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Bildiş, törende yaptığı konuşmada, TEMAD çatısı altında toplanan emekli astsubayların, mesleki bilgi ve birikimlerinden kaynaklanan gücü her zaman Türk milletin hizmetinde kullanmaya hazır olduğunu söyledi.

Bayrağı kendilerinden teslim almış genç silah arkadaşlarının, sahip oldukları yüksek sorumluluk duygusu, nitelikli eğitim ve teknolojiye olan hakimiyetleriyle Türk milletinin geleceğe daha umutla bakmasını sağladığını belirten Bildiş, "Ordumuzun omurgasını teşkil eden astsubaylarımızın modern harp silahı araç ve gereçlerinin kullanılması, eğitimi ve idamesi alanlarındaki hakimiyetleri dosta güven, düşmana korku salmaya devam etmektedir." diye konuştu.

Bildiş, değişik coğrafyalarda mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan meslektaşlarının ve emeklilerin özlük hakları konusundaki taleplerinin takipçisi olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Konuşmanın ardından Bildiş, Edirne Asker Hastanesi Şehitliği'ne götürülmek üzere bisikletçilere Türk bayrağı teslim etti.

Saraçlar Caddesi'nde Edirne Belediye Bandosu eşliğindeki kortej yürüyüşünün ardından bisikletçiler, Balıkpazarı Caddesi'nden şehitliğe uğurlandı.

Törene TEMAD üyeleri ve emekli subaylar katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne haberi: Edirne'de 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika

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