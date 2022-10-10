Edirne haberi... Edirne'de 79 litre kaçak ve 11 litre sahte içki ele geçirildi

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince ev, iş yeri ve araçta yapılan aramalarda 79 litre gümrük kaçağı ve 11 litre sahte içki ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphe üzerine B.Y.'nin Büyük Cami Mahallesi'ndeki evi, iş yeri ve aracında arama yaptı. Aramalarda 79 litre gümrük kaçağı ve 11 litre sahte içki ele geçirildi. B.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.
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