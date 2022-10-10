Edirne haberi... Edirne'de 79 litre kaçak ve 11 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
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Edirne haberi... Edirne'de 79 litre kaçak ve 11 litre sahte içki ele geçirildi

10.10.2022 13:05
Edirne haberi... Edirne'de 79 litre kaçak ve 11 litre sahte içki ele geçirildi

Edirne haber: EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince ev, iş yeri ve araçta yapılan aramalarda 79 litre gümrük kaçağı ve 11 litre sahte içki ele geçirildi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince ev, iş yeri ve araçta yapılan aramalarda 79 litre gümrük kaçağı ve 11 litre sahte içki ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphe üzerine B.Y.'nin Büyük Cami Mahallesi'ndeki evi, iş yeri ve aracında arama yaptı. Aramalarda 79 litre gümrük kaçağı ve 11 litre sahte içki ele geçirildi. B.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Hisarcık, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne haberi... Edirne'de 79 litre kaçak ve 11 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne haberi... Edirne'de 79 litre kaçak ve 11 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
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