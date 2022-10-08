Edirne haberi... Edirne'de 81 adet kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne haberi... Edirne'de 81 adet kaçak içki ele geçirildi

08.10.2022 17:29
Edirne haberi... Edirne'de 81 adet kaçak içki ele geçirildi

Edirne haber: Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri tarafından gümrük kaçağı içki satışı yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 81 adet içki ele geçirildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri tarafından gümrük kaçağı içki satışı yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 81 adet içki ele geçirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Keşan ilçesi Büyükcami Mahallesi'nde ikamet eden B.Y. isimli şahsın evinde, iş yeri ve aracında arama yapıldı. Yapılan arama sonucu gümrük kaçağı olduğu belirlenen çeşitli markalardan toplam 81 adet içki ele geçirildi. Olayla ilgili B.Y isimli şahıs hakkında tahkikata başlandı. - EDİRNE

YORUMLAR
500
Aracında ve evinde litrelerce ev yapımı içki ele geçirildi Aracında ve evinde litrelerce ev yapımı içki ele geçirildi Edirne gündem haberi: Edirne'de tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı Edirne gündem haberi: Edirne'de tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı
Kaynak: İHA

Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne haberi... Edirne'de 81 adet kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:27 Kırım'daki patlama Rus istihbaratının zayıflığını gözler önüne serdi
23:31 Giresunspor'u deviren Beşiktaş'a Romain Saiss'dan kötü haber! Trabzonspor maçında oynayamayacak
23:07 Aralarında eski bakan ve MHP'li bir ismin de yer aldığı 250 kişi İYİ Parti'ye geçti
23:01 Türkiye A Milli Takımı'nın EURO 2024 yolundaki rakipleri belli oluyor
23:01 Akaryakıt zamları vatandaşı kara kara düşündürüyor! 30 liraya dayanacak
22:26 Bodrumspor'a 5 golle kaybeden Sakaryaspor'da taraftarların hareketi başkanı çıldırttı
22:04 Evdeki yangında öldüğü sanılan liseli Büşra'yı annesinin eski sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı
22:06 Kırım Köprüsü'nü vuran Ukrayna'dan Rusya'ya gözdağı: Bu sadece başlangıç
22:04 Giresunspor'u tek golle geçen Beşiktaş galibiyet hasretine son verdi
21:18 Kız yurdunun önünde mastürbasyon yapan şahıs serbest bırakıldı! İlk kez yapmıyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 00:57:58. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne haberi... Edirne'de 81 adet kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement