Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Keşan ilçesi Büyükcami Mahallesi'nde ikamet eden B.Y. isimli şahsın evinde, iş yeri ve aracında arama yapıldı. Yapılan arama sonucu gümrük kaçağı olduğu belirlenen çeşitli markalardan toplam 81 adet içki ele geçirildi. Olayla ilgili B.Y isimli şahıs hakkında tahkikata başlandı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Edirne haberi... Edirne'de 81 adet kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

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