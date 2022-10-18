Edirne haberi | Edirne'de asayiş - Son Dakika
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Edirne haberi | Edirne'de asayiş

18.10.2022 10:48
Edirne haberi | Edirne'de asayiş

Gelen Edirne haberine göre Edirne'de, tabancayla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de, tabancayla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri durumundan şüphelendikleri T.Ç'yi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde durdurdu.

Şüpheli T.Ç'nin üst aramasında bir tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

Şüpheli T.Ç, gözaltına alındı.

Uyuşturucu ele geçirildi

Keşan'da, düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheliler M.Ç. ve E.Ç'nin Yenimescit Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

Aramada, 9 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Evden hırsızlık

Keşan'da, evinden bir miktar para ve ziynet eşyası çalınan kişi polise başvurdu.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşayan M.Ç, komşusunun evinin camından birinin atladığını söylemesi üzerine evini kontrol etti.

Evinden bir miktar para ve ziynet eşyası çalındığını fark eden M.Ç, Keşan Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.

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Kaynak: AA

Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

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