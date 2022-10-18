Edirne haberi | Edirne'de asayiş

Evinden bir miktar para ve ziynet eşyası çalındığını fark eden M.Ç, Keşan Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheliler M.Ç. ve E.Ç'nin Yenimescit Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

Kaynak: AA

Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

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