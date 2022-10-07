Bozuk orman arazisinde yetiştirilen cevizler hasat edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bozuk orman arazisinde yetiştirilen cevizler hasat edildi

07.10.2022 09:06

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde bozuk orman arazisinde yetiştirilen cevizler hasat edildi.

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde bozuk orman arazisinde yetiştirilen cevizler hasat edildi.

Vali H. Kürşat Kırbıyık, Akardere köyünde Edirne Orman İşletme Müdürlüğünce oluşturulan özel ağaçlandırma sahasındaki hasat programında, Edirne'deki en önemli işlerden birinin tarımsal ürün çeşitliliğinin yaygınlaştırılması olduğunu söyledi.

Kırbıyık, bozuk orman arazisinde üretim yapılmasının örnek bir çalışma olduğunun altını çizdi.

Projenin güzel bir işbirliği örneği olduğunu vurgulayan Kırbıyık, "Burada ceviz bahçelerinin büyüklüğü köy muhtarlığı ve vatandaşlarımızın kendi aralarındaki iş bölümü çerçevesinde gayet de güzel bakılıyor ve iş gayet güzel ilerliyor. Emekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Kırbıyık, üretimin marjinal tarım alanları, bozuk orman vasıflı bölgeler, ürün çeşitliliğinin deneneceği, artık aynı ürünü ekmekten dolayı tarımsal verimin düştüğü yerlere örnek teşkil edeceğini söyledi.

Edirne Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan da Akardere köyünde 2014'te oluşturdukları özel ağaçlandırma sahasındaki cevizlerin bakımını çiftçilerin yaptığını anlattı.

Ceviz üretimindeki verimin her yıl arttığına değinen Ceylan, "111 hektar alanda 19 bin 557 adet fidan dikilmiş olup 135 haneye dağıtım yapılmıştır. 2020'de 5 ton, 2021'de 12 ton ceviz alındı. Bu yıl ise 35-40 ton ceviz elde edilmesi planlanmaktadır." dedi.

Ardından cevizler hasat edildi.

YORUMLAR
500
Edirne haberi! Asırlık camiler Edirne'ye değer katıyor Edirne haberi! Asırlık camiler Edirne'ye değer katıyor Edirne gündem haberi | Edirne'den kısa kısa Edirne gündem haberi | Edirne'den kısa kısa Edirne haberleri! Asırlık camiler Edirne'ye değer katıyor Edirne haberleri! Asırlık camiler Edirne'ye değer katıyor
Kaynak: AA

Süloğlu, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bozuk orman arazisinde yetiştirilen cevizler hasat edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:55 39 yaşındaki Franck Ribery, futbolu bırakıyor
14:29 Geçtiğimiz hafta termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği Antalya'da bugün kar yağdı
14:30 Çene ve dudak dolgusu yaptıran oyuncu Bensu Soral'ın yeni görüntüsüne takipçilerinden eleştiri geldi
14:13 Acun Ilıcalı resmen açıkladı! Teknik direktör arayışlarını sürdüren Hull City'de yola kulübün efsane ismi Andy Dawson ile devam edilecek
14:11 Erdoğan, Miçotakis ile yaşadığı tartışmanın çıkış noktasını anlattı: Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam
14:05 AK Parti cephesi, asgari ücrette ilk kez rakam telaffuz etti: Enflasyon farkları ilave edilerek beklentinin üzerinde bir rakam çıkacak
14:02 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert sözler: Sen kim "Özgürlükçü Anayasa" yapmak kim? Sen yasakçısın, sen gaddarsın
13:53 Avrupa Ligi'nde başarılı performans gösteren Fenerbahçe, kasasını doldurdu! İşte elde edilen gelirin detayları
13:39 590 yıllık medreseyi 150 bin ila 1 milyon lira arasında kiraya çıkarttı
13:27 Gaziantep'te korkunç olay: 2 aylık bebek bıçaklanarak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 15:15:06. #1.11#
SON DAKİKA: Bozuk orman arazisinde yetiştirilen cevizler hasat edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement