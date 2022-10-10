Edirne 'de, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde gümrük kaçağı içki ve tütün ürünü ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne haberi! Edirne'de gümrük kaçağı içki tütün ürünü ele geçirildi - Son Dakika

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