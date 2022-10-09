Sınava girmek için Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine gelen bir aday sınava dakikalar kala, kimliğini unuttuğunu fark etti.

Sınava girecek adaylar, kimlik, sınav giriş belgesi ile sınava alınmayacak her türlü cihaz ve eşya kontrolünün ardından salonlara alındı.

Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kimliğini evde unutan adayı KPSS'ye Yunus ekipleri yetiştirdi - Son Dakika

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