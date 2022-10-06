Edirne haberi! Edirne'de, otomobilde 60 sikke ele geçirildi: 1 gözaltı - Son Dakika
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Edirne haberi! Edirne'de, otomobilde 60 sikke ele geçirildi: 1 gözaltı

06.10.2022 10:51
Edirne haberi! Edirne'de, otomobilde 60 sikke ele geçirildi: 1 gözaltı

Edirne haberler... EDİRNE'de, polisin durdurduğu araçta yapılan aramada, tarihi olduğu değerlendirilen 60 sikke ele geçirildi, sürücü L.U. ise gözaltına alındı.

EDİRNE'de, polisin durdurduğu araçta yapılan aramada, tarihi olduğu değerlendirilen 60 sikke ele geçirildi, sürücü L.U. ise gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, L.U.'nun aracında tarihi eser bulunduğunu belirledi. Otomobili takibe alan polis, Havsa ilçesi yönüne giden aracı durdurdu. Aramada, farklı kültür ve dönemlere ait, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 60 sikke ele geçirildi. Sikkelere el koyulurken, gözaltına alınan sürücü L.U. ile ilgili soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne haberi! Edirne'de, otomobilde 60 sikke ele geçirildi: 1 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne haberi! Edirne'de, otomobilde 60 sikke ele geçirildi: 1 gözaltı - Son Dakika
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