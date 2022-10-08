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Edirne haberi | Edirne'den kısa kısa

08.10.2022 13:50
Edirne haberi | Edirne'den kısa kısa

Edirne haberleri... Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, Lalapaşa Kaymakamı Ömer Bulut'u makamında ziyaret etti.

Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, Lalapaşa Kaymakamı Ömer Bulut'u makamında ziyaret etti.

Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

İlçede yapılan ve yapılması planlanan projeler ile ilgili bilgi veren Bulut, ziyaretlerinden dolayı Babuşçu'ya teşekkür etti.

Lalapaşa'da Yol Yapım Çalışmaları Sürüyor

Edirne'nin Lalapaşa İlçesi'nde İl Özel İdare ekipleri tarafından yol bakım ve yama çalışmaları gerçekleştirildi.

Lalapaşa Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, 12 ayrı noktada yol bakım ve yama çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Lalapaşa'ya bağlı, Hamzabeyli köyü, otoban, Büyünlü, Küçünlü, Hacılar, Kalkansöğüt, Doğanköy ayrım, Hamzabeyli, Uzunbayır, Saksağan, Hüseyinpınar, Lalapaşa - Hanlıyenice ayrımı, Çatma köyiçi girişi, yol bakım ve yama çalışmaları Edirne İl Özel İdare ekipleri tarafından tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Trakya Üniversitesi Balkan Gençlik Korosu korist seçmeleri başladı

Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Balkan Gençlik Korosu korist seçmeleri başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, korist olarak seçmelere katılacak öğrencilerin 12 Kasım 2022 tarihine kadar başvuru yapmaları gerektiği belirtildi.

Başvuru süresinin ardından 13 Ekim 2022 Perşembe Günü saat 18.00 - 20.00 arasında Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü binasında seçmelerin yapılacağı bildirildi.

Seçmelerle ilgili detaylı bilgilerin üniversitenin web sitesinde yer aldığı aktarıldı.

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Kaynak: AA

Kırklareli, Ömer Bulut, Lalapaşa, Edirne, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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