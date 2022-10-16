Edirne haberi! Edirne'den kısa kısa

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün banka promosyon protokolü yenilendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, banka promosyonu ile ilgili Yapı Kredi Edirne Şubesi ile revize protokol imzalandığı belirtildi.

Revize protokol kapsamında Edirne merkez ilçe okul ve kurumlarında görev yapan personele 23 bin lira üzerinden, 15 bin 712 lira ek promosyon ödemesi yapılacak.

Protokol imza töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, revize edilen promosyon protokolü ile ilgili olarak tüm paydaşlara teşekkür ederek, protokolün personele hayırlı olması temennisinde bulundu.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü 19 Ekim'de açılacak.

Keşan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü 19 Ekim'de yeni yerinde hizmet vermeye başlayacak.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, açılışa hazırlanan müdürlüğün yeni binasını ziyaret etti.

Tüm yardım, giyim, gıda, medikal ve paylaşım mağazalarının tek yerde toplandığı eski itfaiye içerisinde bulunan müdürlüğün açılışa büyük ölçüde hazırlandığını belirten Helvacıoğlu, "19 Ekim Muhtarlar Günü'nde resmi açılışını yapacağımız müdürlüğümüz artık tüm hizmetlerini tek elden burada gerçekleştirecek." diye konuştu.

Edirne Barosu Genç Avukatlar Meclisi'nden Karakoç'a ziyaret

Edirne Barosu Genç Avukatlar Meclisi Başkanı Cansın Çoğal ve yönetim kurulu üyeleri, Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç'u ziyaret etti.

Çoğal ziyarette, Karakoç'a yeni dönemin hayırlı olması temennisiyle çalışmalarında başarılar diledi.

Karakoç da ziyaret dolayısıyla Çoğal ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.