Edirne haberi! Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne haberi! Edirne'den kısa kısa

16.10.2022 10:20
Edirne haberi! Edirne'den kısa kısa

Edirne yerel gündem haberine göre Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün banka promosyon protokolü yenilendi.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün banka promosyon protokolü yenilendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, banka promosyonu ile ilgili Yapı Kredi Edirne Şubesi ile revize protokol imzalandığı belirtildi.

Revize protokol kapsamında Edirne merkez ilçe okul ve kurumlarında görev yapan personele 23 bin lira üzerinden, 15 bin 712 lira ek promosyon ödemesi yapılacak.

Protokol imza töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, revize edilen promosyon protokolü ile ilgili olarak tüm paydaşlara teşekkür ederek, protokolün personele hayırlı olması temennisinde bulundu.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü 19 Ekim'de açılacak.

Keşan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü 19 Ekim'de yeni yerinde hizmet vermeye başlayacak.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, açılışa hazırlanan müdürlüğün yeni binasını ziyaret etti.

Tüm yardım, giyim, gıda, medikal ve paylaşım mağazalarının tek yerde toplandığı eski itfaiye içerisinde bulunan müdürlüğün açılışa büyük ölçüde hazırlandığını belirten Helvacıoğlu, "19 Ekim Muhtarlar Günü'nde resmi açılışını yapacağımız müdürlüğümüz artık tüm hizmetlerini tek elden burada gerçekleştirecek." diye konuştu.

Edirne Barosu Genç Avukatlar Meclisi'nden Karakoç'a ziyaret

Edirne Barosu Genç Avukatlar Meclisi Başkanı Cansın Çoğal ve yönetim kurulu üyeleri, Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç'u ziyaret etti.

Çoğal ziyarette, Karakoç'a yeni dönemin hayırlı olması temennisiyle çalışmalarında başarılar diledi.

Karakoç da ziyaret dolayısıyla Çoğal ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

YORUMLAR
500
23 yıl hapis cezası ile aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı 23 yıl hapis cezası ile aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı Son dakika haber! 'AVUKATIZ' DİYEREK GÜVEN KAZANIP, EMEKLİYİ DOLANDIRDILAR Son dakika haber! 'AVUKATIZ' DİYEREK GÜVEN KAZANIP, EMEKLİYİ DOLANDIRDILAR 'Avukatız' diyerek güven kazanıp, emekliyi dolandırdılar 'Avukatız' diyerek güven kazanıp, emekliyi dolandırdılar
Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Edirne, Banka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne haberi! Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:15 Inter, sahasında Salernitana'yı 2-0 mağlup etti! Hakan Çalhanoğlu yaptığı asistle futbolseverlerin ağzını açık bıraktı
15:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
15:44 Futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Kayserispor'un saha görevlisinin yaptığı hareketle sinirden deliye döndü
15:44 Oyuncu Dağhan Külegeç nişanlandı
15:32 41 madencimizin yaşamını yitirdiği faciadan sonra stüdyoya kömür yığdılar
15:17 Plajda cansız bedeni bulunan kızın mektubu açıldı! Kağıtta adı geçen 2 kişi gözaltına alındı
14:21 İran'dan sonra Tunus'ta da halk sokağa döküldü! Polis şiddetinin durması için protesto düzenliyorlar
14:20 Sigaraya yeni zam! Bugünden itibaren geçerli olacak
11:07 Kış aylarının favorisi ıhlamurun kilosu, gram altınla yarışıyor! Fiyatı 600 lirayı geçti
09:55 Sanatçı Selami Şahin'den maden şehitlerine yardım mesajı: Onlara yardım etmek ibadet gibi kutsaldır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 16:39:24. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne haberi! Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement