Edirne haberi... Edirne Valisi Kırbıyık, Kıyık Caddesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Edirne haberi... Edirne Valisi Kırbıyık, Kıyık Caddesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi

20.10.2022 09:46
Edirne haberi... Edirne Valisi Kırbıyık, Kıyık Caddesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi

Edirne gündem haberi: Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık Kıyık Caddesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık Kıyık Caddesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kırbıyık, Kıyık Caddesi boyunca yürüyerek esnaf ve kahvehanelerdeki vatandaşlarla sohbet etti.

Cadde üzerindeki bir kahvehanede vatandaşlarla çay içerek sohbet eden Kırbıyık, vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri dinledi.

Vali Kırbıyık'a İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ve İl Müftüsü Alettin Bozkurt eşlik etti.

Kaynak: AA
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