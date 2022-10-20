Cadde üzerindeki bir kahvehanede vatandaşlarla çay içerek sohbet eden Kırbıyık, vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri dinledi.

Kaynak: AA

Kürşat Kırbıyık, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne haberi... Edirne Valisi Kırbıyık, Kıyık Caddesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

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