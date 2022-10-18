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Edirne haberi | Edirne Valisi Kırbıyık, okullarda incelemede bulundu

18.10.2022 09:14
Edirne haberi | Edirne Valisi Kırbıyık, okullarda incelemede bulundu

Edirne haberi: Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, kent merkezindeki okullarda incelemede bulundu.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, kent merkezindeki okullarda incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kırbıyık, programının ilk kısmında Cumhuriyet İlkokulunu ziyaret etti.

Sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Vali Kırbıyık, öğrencilere ve öğretmenlere başarılı bir eğitim öğretim dönemi geçirmeleri temennisinde bulundu.

Sınıf ziyaretlerinin ardından öğretmen ve idarecilerle bir araya gelen Kırbıyık, okulun fiziki yapısı ve eğitim öğretim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Cumhuriyet İlkokulu ziyaretinin ardından Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesine geçen Vali Kırbıyık incelemelerine burada devam etti. Okul Müdürü Lokman Kızılyar ve Müdür Yardımcıları tarafından karşılanan Vali Kırbıyık, okulda sınıf ziyaretlerinin ardından sosyal ve spor aktivite salonlarını gezdi, incelemelerde bulundu.

Vali Kırbıyık, sınıflarda öğrencilerle buluşmasının ardından okulun öğretmenler odasında, okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Programının son kısmında Halk Eğitim Merkezini gezen ve incelemelerde bulunan Kırbıyık, kurumun fiziki yapısı, tarihi ile verdikleri kurslar ve içerikleri ile ilgili bilgiler aldı.

Vali Kırbıyık'a ziyaretlerine İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ve müdür yardımcıları da eşlik etti.

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Kaynak: AA

Kürşat Kırbıyık, Cumhuriyet, Edirne, Güncel, Son Dakika

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