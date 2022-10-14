Edirne haberi | İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Bahadır, Edirne Valisi Kırbıyık'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Edirne haberi | İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Bahadır, Edirne Valisi Kırbıyık'ı ziyaret etti

14.10.2022 08:54
Edirne haberi | İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Bahadır, Edirne Valisi Kırbıyık'ı ziyaret etti

Gelen Edirne haberlerine göre İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Tarık Bahadır, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret etti.

İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Tarık Bahadır, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kırbıyık ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Bahadır'a teşekkür etti.

Bahadır ile 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulunduklarını belirten Kırbıyık, "Genel anlamda istatiksel verileri, yürütülen çalışmaları ve sunulan hizmeti yerinde görme fırsatımız oldu. Bu vesileyle çağrı merkezimizde görev yapan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Oldukça önemli bir görevi ifa ediyorlar. Sayın Genel Müdürümüze de ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Kürşat Kırbıyık, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne haberi | İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Bahadır, Edirne Valisi Kırbıyık'ı ziyaret etti - Son Dakika

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