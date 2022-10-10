Edirne haberi | Keşan'da 81 şişe gümrük kaçağı alkol ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne haberi | Keşan'da 81 şişe gümrük kaçağı alkol ele geçirildi

10.10.2022 16:21
Edirne haberi | Keşan'da 81 şişe gümrük kaçağı alkol ele geçirildi

Edirne haberler: Edirne'nin Keşan ilçesinde iş yerinde ve evinde arama yapılan şüpheliden 81 şişe gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde iş yerinde ve evinde arama yapılan şüpheliden 81 şişe gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, gümrük kaçağı içki satışı yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışma neticesinde Büyük Cami Mahallesi'ndeki bir adrese baskın düzenledi.

B.Y. isimli şahsın evinde ve iş yerinde yapılan aramalar sonucunda faklı tür ve markalarda olmak üzere toplam 81 şişe gümrük kaçağı alkollü içki yakalandı.

Şüpheli B.Y. hakkında soruşturma başlanıldı. - EDİRNE

YORUMLAR
500
Uyuşturucu operasyonunda toplam 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı Uyuşturucu operasyonunda toplam 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı Edirne haber: Edirne'de asayiş Edirne haber: Edirne'de asayiş
Kaynak: İHA

Hisarcık, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne haberi | Keşan'da 81 şişe gümrük kaçağı alkol ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:18 Sivasspor, deplasmanda Başakşehir'i 2-0 mağlup etti
21:59 Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı
21:07 Golden sonra taraftarın sevinme şeklini gören Jorge Jesus sinir krizi geçirdi
21:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa güzel haber! 100 milyon liralık kredi destek paketi geliyor
20:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Şehir dışında okuyan üniversite öğrencilerine ulaşım desteği verilecek
20:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alevi-Bektaş inanç önderlerine cemevleri bünyesinde kadro verilecek
20:34 Atletico Madrid, Antoine Griezmann'ın bonservisini 20 milyon euro karşılığında Barcelona'dan aldı
20:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor
20:27 Rapçi Kanye West'in Instagram ve Twitter hesapları kapatıldı! Son paylaşımı Yahudi karşıtlığı üzerine
19:29 Başarılı eldiven Muslera, Galatasaray'dan sonra gideceği adresi açıkladı: Futbolu başladığım yerde bitirmek isterim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 23:00:08. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne haberi | Keşan'da 81 şişe gümrük kaçağı alkol ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement