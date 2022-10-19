MERİÇ NEHRİ'NDEKİ HİDROELEKTRİK SANTRALİ, ARALIKTA AÇILACAK - Son Dakika
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MERİÇ NEHRİ'NDEKİ HİDROELEKTRİK SANTRALİ, ARALIKTA AÇILACAK

19.10.2022 16:13

EDİRNE Valiliği tarafından Meriç Nehri üzerinde hayata geçirilen '3 Nehir 1 Şehir' projesi kapsamında yapımı devam eden Arşimet Burgu Tribünlü Hidroelektrik Santrali'nde sona gelindi.

EDİRNE Valiliği tarafından Meriç Nehri üzerinde hayata geçirilen '3 Nehir 1 Şehir' projesi kapsamında yapımı devam eden Arşimet Burgu Tribünlü Hidroelektrik Santrali'nde sona gelindi. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, "Hedefimiz kasım ayı sonu itibariyle imalatın büyük oranda bitmesi, aralık ayı itibariyle de burada imalata başlayalım şeklinde düşünüyoruz" dedi.

Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı tarafından temeli 2021 yılının haziran ayında temeli atılan, Arşimet Burgu Tribünlü Hidroelektrik Santrali'nin yapımı devam ediyor. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle bir araya geldiği köy ve mahalle muhtarları ile Meriç Nehri üzerinde devam eden santral inşaatını ziyaret etti. Santrali inceleyen Kırbıyık, aralık ayında elektrik üretmeye başlayacağını söyledi.

'DÜNYANIN EN BÜYÜK SANTRALİ OLACAK'

Meriç Nehri yatağında devam eden inşaatta 3 ana bağımsız bölümden oluşan 35 bin metrekarelik bina, su giriş binası, burgu yatağı binası ve su çıkış kanalı binası bulunuyor. Meriç nehri üzerine yapılacak hava şişmeli lastik savak sonrası Edirne'de yaklaşık 6 bin hanenin elektriği üretilecek. 4 metre çapında, 210 metre uzunluğundaki 14 burgunun çalışması ile dünyanın en büyük Arşimet Burgu Tribünlü Hidroelektrik Santrali olacak.

'İNŞAAT ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR'

Kırbıyık, santraldeki incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, inşaatta önemli bir mesafe kat edildiğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. Hedefimiz kasım ayı sonu itibariyle imalatın büyük oranda bitmesi, aralık ayı itibariyle de burada imalata başlayalım şeklinde düşünüyoruz. Bir yandan fiziki gerçekleştirme çalışmalarımız devam ediyor, inşaat çalışmalarımız devam ediyor. Öbür tarafından ilgili kurumlar nezdinde enerji bağlantıları ve diğer işlemlerimiz devam ediyor. Bütün hızımızla, bütün işlerimizin planlandığı şekilde hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bugün Muhtarlar Günü. Onlarla bir araya gelmişken, büyük bir kısmının burayı görmediğini fark ettik. Dolayısıyla onlara da burada yapılan işin önemini, ölçeğini anlatmak istedik. Bu vesileyle buradayız."

'ARALIK BAŞINDA ENERJİ ÜRETMEK İSTİYORUZ'

Kırbıyık, çalışmaların sona ermesinin ardından Meriç Nehri yatağının eski konumuna döndürüleceğini belirterek, "210 metrelik savak bize 4 metre bir yükseklik sağlayacak. Bu yükseltiyle beraber su sol taraftan girecek, oradaki 14 burguyu döndürerek bir enerji üretimi sağlayacak, bağlantı noktamız da en yakın trafoya götürüp bunu değerlendireceğiz. Burayı millet bahçesi ile birlikte düşünmek lazım. Sağlı sollu iki taraflı millet bahçesi içerisinde, yürüyüş yolları ve rekreasyon alanlarıyla birlikte çok dört dörtlük bir yapı olacak. Şehirde insanların çocuklarıyla birlikte gezebilecekleri, mutlu olabilecekleri, gelecek nesillerin kendi hatıralarını oluşturabilecekleri bir alan olacak. Aralık başı itibariyle enerji üretmek istiyoruz burada" dedi. (DHA)

Kaynak: DHA
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