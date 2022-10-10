Edirne haberleri: Edirne Belediyesi ile DİSK arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Edirne Belediyesi Personel A.Ş. ile DİSK Genel İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Edirne Belediyesi önünde düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Recep Gürkan, sözleşmenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Emeğin en yüce değer olduğunu belirten Gürkan, "Emek, mücadele, alın teri ve göz nuru ister. Bazen tırnaklarınızla kazımanızı ister." dedi.

Sözleşmenin hayırlı olmasını dileyen Gürkan, "Toplu sözleşmenin geçerliliği bugünden itibaren değil, 1 Temmuz'dan bu yana olacak. Dolayısıyla bu aradaki farkları hesaplarınıza yatıracağız. Sendikacı arkadaşlar, iş yeri temsilcileri bir kuruş daha bir nebze daha üzerine koyabilmek için çok uğraş verdiler. Biz de tabi belediyenin bütçesine göre, ödeyebileceğimiz miktara göre bunu tutmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

DİSK Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan ise işçilerin en iyi şartlarda çalışması için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Programın sonunda Gürkan ve Çalışkan işçilerle birlikte halay çekti.