Edirne haberleri: Edirne Belediyesi ile DİSK arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
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Edirne haberleri: Edirne Belediyesi ile DİSK arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

10.10.2022 17:16
Edirne haberleri: Edirne Belediyesi ile DİSK arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Edirne haberine göre Edirne Belediyesi Personel A.Ş. ile DİSK Genel İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Edirne Belediyesi Personel A.Ş. ile DİSK Genel İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Edirne Belediyesi önünde düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Recep Gürkan, sözleşmenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Emeğin en yüce değer olduğunu belirten Gürkan, "Emek, mücadele, alın teri ve göz nuru ister. Bazen tırnaklarınızla kazımanızı ister." dedi.

Sözleşmenin hayırlı olmasını dileyen Gürkan, "Toplu sözleşmenin geçerliliği bugünden itibaren değil, 1 Temmuz'dan bu yana olacak. Dolayısıyla bu aradaki farkları hesaplarınıza yatıracağız. Sendikacı arkadaşlar, iş yeri temsilcileri bir kuruş daha bir nebze daha üzerine koyabilmek için çok uğraş verdiler. Biz de tabi belediyenin bütçesine göre, ödeyebileceğimiz miktara göre bunu tutmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

DİSK Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan ise işçilerin en iyi şartlarda çalışması için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Programın sonunda Gürkan ve Çalışkan işçilerle birlikte halay çekti.

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Kaynak: AA

Edirne Belediyesi, Recep Gürkan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne haberleri: Edirne Belediyesi ile DİSK arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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