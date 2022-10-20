Edirne haberleri: Edirne'de asayiş - Son Dakika
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Edirne haberleri: Edirne'de asayiş

20.10.2022 16:08
Edirne haberleri: Edirne'de asayiş

Edirne gündem haberi... Edirne'de, çok miktarda gümrük kaçağı tütün ürünü ele geçirildi.

Edirne'de, çok miktarda gümrük kaçağı tütün ürünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli A.G'nin Sabuni Mahallesi'ndeki iş yerinde arama yaptı.

Aramada, çok miktarda gümrük kaçağı tütün ürünü ele geçirildi.

Şüpheli A.G. hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Edirne'de, üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde şüpheli M.F.Ö'yü durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında 38,5 gram esrar ele geçirildi

Şüpheli M.F.Ö. gözaltına alındı.

Evden hırsızlık

Keşan'da, evinden eşyaları çalınan kişi polise başvurdu.

İspat Cami Mahallesi'nde yaşayan C.T, akşamüstü eve geldiğinde kapı kilidin kırık olduğunu ve evde bazı eşyaların çalındığını fark etti.

C.T, Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Güncel, Son Dakika

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