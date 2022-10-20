Edirne haberleri: Edirne'de asayiş

İspat Cami Mahallesi 'nde yaşayan C.T, akşamüstü eve geldiğinde kapı kilidin kırık olduğunu ve evde bazı eşyaların çalındığını fark etti.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Güncel, Son Dakika

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