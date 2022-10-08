Edirne haberleri | Edirne'de Ataol Behramoğlu'nun şiirine kitabe açıldı - Son Dakika
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Edirne haberleri | Edirne'de Ataol Behramoğlu'nun şiirine kitabe açıldı

08.10.2022 14:06
Edirne haberleri | Edirne'de Ataol Behramoğlu'nun şiirine kitabe açıldı

Gelen Edirne haberine göre EDİRNE'de, Türk edebiyatının önemli şairlerinden Ataol Behramoğlu'nun 'Edirne Köprüsü' şiiri için Meriç Nehri'nden geçen tarihi Mecidiye Köprüsü'nün girişine kitabe oluşturuldu.

EDİRNE'de, Türk edebiyatının önemli şairlerinden Ataol Behramoğlu'nun 'Edirne Köprüsü' şiiri için Meriç Nehri'nden geçen tarihi Mecidiye Köprüsü'nün girişine kitabe oluşturuldu. Behramoğlu'nun adı ayrıca Edirne Belediye Meclisi'nin kararıyla tarihi Mecidiye Köprüsü ile Ekmekçizade Ahmet Paşa Köprüsü arasındaki caddeye verildi.

Tarihi Mecidiye Köprüsü'nün Karaağaç Mahallesi girişinde, Ataol Behramoğlu'nun 'Edirne Köprüsü' şiiri için oluşturulan kitabenin açılış töreni düzenlendi. Törene CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Belediye Başkanı Recep Gürkan, şair Ataol Behramoğlu ve çok sayıda kişi katıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler anısına 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende Behramoğlu, duygusal anlar yaşadı. Behramoğlu, konuşmasının başında gözyaşlarını tutmakta zorlandığını belirterek, "Birkaç yıl önce Romanya Mihai Eminescu Akademisi, beni Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterdi. Bize kolay kolay Nobel Ödülü'nü vermezler. Bana kalsa Nazım Hikmet almalıydı ardından, anasının ak sütü gibi helal, elbette Aziz Nesin almalıydı. Yaşar Kemal, Orhan Kemal almalıydı, bana gelene kadar. Bize vermezler o ödülü ama bundan daha büyük bir ödül olmaz. Şu olağanüstü kitabeyi sevgili babama, İkinci Dünya Savaşı'nda Çatalca'nın, Trakya'nın o soğuğunda Ataol'u dünyaya getiren anneme, babama sevgiyle adıyorum" dedi.

'BEHRAMOĞLU'NU BU ANITLA HERKES HATIRLAYACAK'Başkan Gürkan da insanlığı geleceğe sanat ve kültürün taşıyacağını belirtip, "Bundan 50 yıl, 100 yıl sonra dönemin belediye başkanını, milletvekilini, valisini, bakanlarını kimse hatırlamayacak ama Ataol Behramoğlu'nu şiirleriyle yapıtlarıyla eserleriyle ve bugün buraya koyduğumuz bu anıtla herkes hatırlayacak. İyi ki varsın, hep var ol Ataol Behramoğlu" diye konuştu.'EDİRNE KÖPRÜSÜ TAŞTAN' TÜRKÜSÜNE EŞLİK ETTİKonuşmaların ardından Ataol Behramoğlu, Başkan Gürkan ve katılımcılar, kırmızı kurdele keserek, 'Edirne Köprüsü' şiiri kitabesinin açılışını gerçekleştirdi. Behramoğlu, kitabeyi inceleyerek, belediye bandosunun çaldığı 'Edirne Köprüsü Taştan' adlı türküye eşlik etti. Kitabenin açılışının ardından tören, sona erdi.

Öte yandan Ataol Behramoğlu'nun adı, Edirne Belediye Meclisi'nin kararıyla tarihi Mecidiye Köprüsü ile Ekmekçizade Ahmet Paşa Köprüsü arasındaki caddeye verildi.


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Edirne yerel haberleri... Ataol Behramoğlu'nun İsmi Edirne'de Bir Caddede Yaşatılacak Edirne yerel haberleri... Ataol Behramoğlu'nun İsmi Edirne'de Bir Caddede Yaşatılacak
Kaynak: DHA

Ataol Behramoğlu, Meriç Nehri, Mecidiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne haberleri | Edirne'de Ataol Behramoğlu'nun şiirine kitabe açıldı - Son Dakika

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