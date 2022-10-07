Edirne haberleri | Edirne'de bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Edirne haberleri | Edirne'de bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

07.10.2022 15:16
Edirne haberleri | Edirne'de bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Edirne haber... Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Keşan'dan Uzunköprü ilçesi istikametine ilerleyen F.Ç.O. (34) idaresindeki 22 ABU 143 plakalı otomobil, Paşayiğit Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi nedeniyle bariyere çarptı.

Kazada yaralanan F.Ç.O. ve otomobilde yolcu olarak bulunan B.K.O. (5) ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Uzunköprü, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne haberleri | Edirne'de bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne haberleri | Edirne'de bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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