Edirne haberleri... Edirne'de bir evde 1 kilo 89 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Edirne haberleri... Edirne'de bir evde 1 kilo 89 gram esrar ele geçirildi

18.10.2022 09:32
Edirne haberleri... Edirne'de bir evde 1 kilo 89 gram esrar ele geçirildi

Edirne yerel gündem haberine göre Edirne'de, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 89 gram esrar ele geçirildi.

Edirne'de, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 89 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli H.Ö'nün Çavuşbey Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

Narkotik ekiplerince gerçekleştirilen aramada 1 kilo 89 gram esrar ve uyuşturucu içiminde kullanılan 2 cam aparat ele geçirildi.

Şüpheli H.Ö, gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Narkotik, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne haberleri... Edirne'de bir evde 1 kilo 89 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

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