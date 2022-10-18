Edirne haberleri... Edirne'de bir evde 1 kilo 89 gram esrar ele geçirildi

Edirne'de, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 89 gram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli H.Ö'nün Çavuşbey Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.
Narkotik ekiplerince gerçekleştirilen aramada 1 kilo 89 gram esrar ve uyuşturucu içiminde kullanılan 2 cam aparat ele geçirildi.
Şüpheli H.Ö, gözaltına alındı.
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