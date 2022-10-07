Son dakika haberleri! Edirne'de jandarmanın baskın yaptığı evde 3 bin 183 tarihi eser ele geçirildi

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, jandarmanın arama yaptığı evde, Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 3 bin 183 tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarda, Uzunköprü ilçesindeki evde tarihi eserler olduğunu belirledi. Jandarmanın evde yaptığı aramada; Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 3 bin 130 bronz sikke, 2 mızrak ucu, 39 ok ucu, 3 yüzük, 1 mühür, 2 minyatür heykel, 4 obje, 1 broş ve 1 kolye olmak üzere toplam 3 bin 183 tarihi eser ile 30 tabanca mermisi ele geçirildi. Jandarmanın soruşturması sürüyor.